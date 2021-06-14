В Москве пока не планируют новые меры поддержки бизнеса в условиях ограничений

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Москвы пока не планируют вводить дополнительные меры поддержки бизнеса после ужесточения ограничений, вызванного ухудшением ситуации с коронавирусом, так как они вводятся всего на неделю. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Ограничения вводятся всего на неделю, поэтому дополнительные меры поддержки пока не планируются", - сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что нерабочие дни введены в первую очередь для офисных сотрудников. Предприятия непрерывного цикла, стратегические отрасли, а также предприятия жизнеобеспечения и важнейшие сервисы продолжают работать как обычно. Эти предприятия могут продолжить свою деятельность при условии выполнения рекомендаций правительства Москвы о переводе на удаленную работу 30% сотрудников из числа непривитых, работников в возрасте 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями, а также ограничении по возможности посещения для тех сотрудников, кто непосредственно не связан с производственным процессом.

По словам заммэра, эти ограничения не приведут к остановке работы промышленных предприятий - московские заводы продолжат работу в обычном режиме.

"Фудкорты в ближайшее время смогут работать только на доставку, обслуживание клиентов в торговых центрах временно прекращается", - добавил Ефимов.