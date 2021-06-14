Источник: чиновника Минфина задержали за дебош на парковке в Москве

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полиция задержала директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ Михаила Санакоева, который в неадекватном состоянии бил машины на парковке жилого комплекса. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сегодня утром поступило сообщение, что на парковке ЖК "Алые паруса" мужчина в невменяемом состоянии бьет машины. Приехавшие полицейские его задержали, им оказался Михаил Санакоев, директор департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина РФ", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, правоохранители передали чиновника медикам.