Центры госуслуг и ЗАГСы Москвы изменят режим работы с 15 по 19 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Режим работы некоторых московских социальных учреждений, в том числе центров госуслуг и ЗАГСов, изменится с 15 по 19 июня, сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней - с 12 по 20 июня 2021 года. В связи с этим график работы некоторых учреждений социальной сферы изменен", - говорится в сообщении.

Так, большинство услуг офисов "Мои Документы" с 15 по 19 июня можно будет получить только по предварительной записи. Такие услуги, как регистрация рождения, брака, оформление паспорта РФ, выдача социальной карты, полиса ОМС, а также получить результаты и забрать готовый документ можно без предварительной записи. При этом вакцинированные граждане могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи. Для оформления документов необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата.

Московские ЗАГСы с 15 по 19 июня перейдут на работу по предварительной записи для посетителей. Записаться на прием в отдел ЗАГС можно по телефону Единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77. Также через Единый портал госуслуг можно подать заявление на регистрацию заключения и расторжения брака, выдачу повторных документов органов ЗАГС, рождения и усыновления. Регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время.

Также с 15 по 20 июня станут нерабочими днями для центров социального обслуживания, учреждений помощи семье и детям, центров "Моя работа" и "Моя карьера", но жизненно необходимые услуги и оказание помощи будут оказываться москвичам. Городские клубные пространства "Мой социальный центр" и пункты выдачи технических средств реабилитации переходят на дистанционный формат работы.

Кроме этого, с 15 по 19 июня московские колледжи и МГПУ переходят в онлайн-режим, в том числе во время проведения сессии. Студенты будут сдавать дистанционно экзамены, которые не требуют очного присутствия. На очных экзаменах в учебной организации будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. Более того, 15-20 июня читальные залы Главархива не будут работать в связи с объявлением данных дней нерабочими.