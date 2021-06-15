В Москве 15 июня ожидается до 27 градусов тепла

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от плюс 25 до плюс 27 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 15 градусов тепла. Ветер переменный, 2-7 м/с, атмосферное давление 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем будет от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на среду температура может опуститься до 12 градусов тепла.