"Кофеманию" в Москве могут закрыть на 90 дней за нарушения антикоронавирусных мер

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Несколько ресторанов в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики коронавирусной инфекции, в том числе рестораны "Кофемания" и "Бараshka". Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

"Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00. 14 июня 2021 года в ходе обследования выявлено, что рестораны "Кофемания", "Бараshka", Levantine продолжали обслуживать посетителей даже после 23:00. Посетители распивали напитки и не спешили покидать заведение", - сказал Михайлов.

Он отметил, что заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для остановки роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос. Также с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее.