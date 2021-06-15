В кинотеатрах "Москино" кофейни начали работать только навынос

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Все кофейни и бары в киносети "Москино" начали работать исключительно навынос. Такое решение было принято в связи с эпидемической ситуацией в Москве, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе киносети.

"Во всех кинотеатрах сети "Московское кино" соблюдались и продолжают соблюдаться меры безопасности, зрители должны быть в масках и перчатках. На входе обязательно измеряется температура. Усилены меры контроля за соблюдением безопасной рассадки в кинозале. В качестве дополнительной меры защиты зрителей все наши бары и кофейни начали работать только навынос", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что залы в кинотеатрах заполняются в соответствии с действующими ограничениями - максимум на 50%. "Билеты на сеансы по-прежнему продаются только онлайн на сайте или в мобильном приложении Москино", - рассказал собеседник агентства.

Работа летних кинотеатров "Москино" приостановлена до 20 июня.

"Москино" - учреждение в структуре столичного департамента культуры, управляющее сетью из тринадцати городских кинотеатров. "Москино" ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами.