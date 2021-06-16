Смотровая площадка Panorama360 в Москве подарит билеты привившимся от коронавируса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бесплатные билеты привившимся в расположенном в "Москва-Сити" МФЦ подарит смотровая площадка Panorama360. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе смотровой площадки.

"Самая высокая смотровая площадка Европы Panorama360 поддерживает вакцинацию в Москве. С 16 июня площадка будет ежедневно выделять 200 билетов для пункта вакцинации, расположенном в "Москва-Сити", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что для того, чтобы получить билет необходимо будет пройти вакцинацию в МФЦ по адресу: Пресненская набережная, 2. Получить и обменять сертификат можно после вакцинации в тот же день в отделении МФЦ. Сертификат можно обменять на билет в любой день на кассе Panorama360 по этому же адресу на втором этаже.

"Мы считаем важным поддерживать усилия государства в популяризации вакцинации среди населения. Билеты на нашу смотровую площадку станут приятным бонусом для тех, кто еще думает или уже принял решение вакцинироваться. На собственном примере могу сказать, что вакцинация от COVID-19 абсолютно безопасна", - рассказал управляющий партнер смотровой площадки Panorama360 Артур Шакрян.

О вакцинации

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, а также привиться теперь можно в ряде частных клиник. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.