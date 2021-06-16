Число пассажиров в транспорте Москвы 15 июня сократилось почти на 12%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Количество пассажиров в транспорте Москвы сократилось почти на 12% в первый день нерабочей недели. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась - со вторника были объявлены нерабочие дни, вы прислушались к рекомендациям, и пассажиропоток в городском транспорте значительно снизился. Чтобы ваши поездки были безопасными и вы могли соблюдать социальную дистанцию во время нерабочих дней весь транспорт продолжает работать с прежней интенсивностью. Вчера пассажиров стало на 11-12% меньше: в метро - 12% ( -815 тыс. поездок); в наземном транспорте - 11% (-267 тыс. поездок); на МЦД - 10,8%% (-61 тыс. поездок)", - говорится в публикации.

Там также сообщается, что за последние две недели пассажиры на 13,6% больше стали использовать санитайзеры.

12 июня мэр Москвы объявил в столице дни с 15 по 19 июня нерабочими в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения.