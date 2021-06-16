Бизнес Москвы просит обеспечить доступ к вакцинации от ковида для мигрантов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Предприниматели Москвы просят обеспечить доступ к вакцинации от коронавируса для иностранных сотрудников, занятых на предприятиях в сфере услуг. Об этом сообщил в среду уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% сотрудников в сфере услуг. Речь идет о предприятиях, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.

"Во-первых, надо дать возможность провакцинировать иностранцев, поскольку во многих предприятиях в сфере услуг значительное количество таких работников. Сейчас доступа к российским вакцинам они не имеют. Во-вторых, нужно дать на это оптимальные сроки, поскольку люди вакцирируются в две фазы, с разницей 21 день", - сказал Миронов.

По его словам, только после того, как будет обеспечен доступ к вакцине для иностранцев, можно говорить о конкретных сроках исполнения установленной главным санитарным врачом Москвы доли привитых.

Позиция бизнес-омбудсмена РФ

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сказал ТАСС, что, если сплошная вакцинация станет альтернативой ограничениям в работе, "бизнес, безусловно, всецело поддержит такой подход". "Думаю, противника этой меры найти будет трудно", - заключил он.

Что касается готовности предпринимателей в сфере услуг к вакцинации, то реальное обеспечение кампании лежит не на них, а на правительстве Москвы, считает бизнес-омбудсмен. "От предпринимателей требуется лишь правильно составить отчетность. Надеюсь, процедура ее заполнения и отправки будет организована без сбоев и не приведет к осложнениям, штрафам и так далее", - добавил Титов.

Позиция бизнеса Москвы

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что многие столичные предприниматели "озаботились вакцинацией своих сотрудников еще с января". По ее словам, руководители компаний предоставляли сотрудникам отгулы для этих целей, свободные часы и так далее.

"Все понимают, что защита здоровья и превентивные меры - ключевая вещь на повестке. Бизнес, переживший ограничения в прошлом году, не желает повторения. Уверена, что компании, в которых большинство или все сотрудники вакцинированы, смогут работать дальше. В конце концов, важно соизмерять выбор с общечеловеческим благом. Ключевая задача сегодня - избежать роста заболеваемости", - сказала Минеева.

В новость внесены изменения (13:36 мск) - добавлен комментарий бизнес-омбудсмена Москвы после шестого абзаца