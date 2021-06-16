Между станциями метро "Нагорная" и "Нагатинская" в Москве построят дорогу

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства новой дороги между станциями метро "Нагорная" и "Нагатинская". Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Утвержден проект реконструкции проектируемых проездов № 3735 и 1819, расположенных в Нагорном районе (ЮАО). За счет их соединения будет создана комфортная транспортная связь между станциями метро "Нагорная" и "Нагатинская". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в настоящее время в этом районе города частично отсутствуют внутриквартальные транспортные связи и тротуары. Также требуется организация дополнительных остановок наземного общественного транспорта, в том числе. в связи с развитием прилегающей территории в рамках программы реновации.

"Согласно утвержденному проекту планировки - помимо участка улично-дорожной сети длиной 1,2 км, связывающего станции метро "Нагорная" и "Нагатинская", - в районе будет построено здание конечной станции с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта. Появится наземная плоскостная парковка примерно на 350 машиномест. Прилегающую территорию благоустроят", - заверили в пресс-службе.

Кроме того, в целях улучшения экологического состояния реки Котловки будут сооружены локальные очистные сооружения ливневых стоков и переустроены инженерные коммуникации.

"Реализация проекта планировки позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети в Нагорном районе. Движение станет более безопасным и комфортным как для автомобилистов, так и для пешеходов", - заключили в пресс-службе.