Торговые сети проведут вакцинацию сотрудников в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Торговые сети будут проводить вакцинацию сотрудников в Москве и в области в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей этих регионов, сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье. Главное

"Торговые сети будут действовать в соответствии с выпущенными нормативными документами", - отметили в АКОРТ.

16 июня власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан, в частности, работников сферы торговли, общественного питания, а также транспорта (в том числе такси). В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах до 15 августа.

До 1 июля в столице будет запущена специальная система контроля за прививочной кампанией.