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Торговые сети проведут вакцинацию сотрудников в Москве

С 16 июня работники сферы торговли, общественного питания и транспорта Москвы и области обязаны привиться

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Торговые сети будут проводить вакцинацию сотрудников в Москве и в области в соответствии с постановлениями главных санитарных врачей этих регионов, сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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"Торговые сети будут действовать в соответствии с выпущенными нормативными документами", - отметили в АКОРТ.

16 июня власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан, в частности, работников сферы торговли, общественного питания, а также транспорта (в том числе такси). В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах до 15 августа.

До 1 июля в столице будет запущена специальная система контроля за прививочной кампанией.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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