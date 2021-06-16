В Москву на выходных придет аномальная жара

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полное отсутствие осадков и ветра, синее небо и яркое солнце ожидается в Москве в ближайшие пять-семь дней. Кроме того, на выходных в столицу придет аномальная жара, и в начале следующей недели дневная температура будет достигать 33 градусов тепла, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С сегодняшнего дня мы поступаем сначала под опеку Скандинавского антициклона, а затем уже Азовского, поэтому в ближайшую пятидневку, а может, и всю неделю, мы будем находиться в области этого высокого атмосферного давления. Погода будет "миллион на миллион", на языке авиационных метеорологов это <...> практически чистое, ясное небо и очень спокойный ход метеопараметров", - сообщил он.

Тишковец отметил, что ко вторнику температура вырастет до 33 градусов тепла. Это на 10 градусов выше климатической нормы.

"Завтра, [в четверг], будет еще комфортно - около плюс 25 градусов, не выше, а потом с каждым днем пойдем вверх. В пятницу будет уже 27 градусов, в субботу - 28-30 градусов, в воскресенье - 29-31 градус, в понедельник - 30-32 градуса, во вторник - 31-33 градуса", - рассказал он.

По словам метеоролога, в этот период природа будет очень красивой, как на картине: синее небо, гладь и яркое солнце. "Я даю тысячу процентов, что ни капельки дождя не будет. Будет стоять сушь, <...> исключительное солнце. Это будет картина маслом - синее небо, абсолютное безветрие", - сообщил Тишковец.