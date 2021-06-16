Москвичам разрешили сидеть на скамейках в парках

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Скамейки, установленные на территориях общегородского значения, исключены из списка городской инфраструктуры, которой запрещено пользоваться в столице 13-20 июня. Об этом сообщается в указе мэра Москвы, опубликованном в среду в его блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу объявил в столице нерабочими дни с 15 по 19 июня в связи с подъемом заболеваемости COVID-19. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения. Так, с 13 по 20 июня не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее.

"При посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении 1 к настоящему указу, не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)", - говорится в документе.

Согласно указу, список территорий общегородского значения, которых касаются данные правила, расширен со 141 до 145. В него добавлены московский городской сад "Эрмитаж", территория усадьбы "Измайлово", парк "Зарядье", озелененная территория спортивного комплекса "Лужники".

Как пояснил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, в случае нарушения действующего с 13 по 20 июня запрета на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок, будет выписан штраф в размере до 4 тыс. рублей.