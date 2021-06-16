Бизнес Москвы положительно оценил обязательную вакцинацию 60% работников

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Столичные предприниматели позитивно оценили обязательную вакцинацию 60% сотрудников и готовы стимулировать их премиями и дополнительными выходными. При этом бизнес уверен в необходимости дополнительной информационной кампании с детальными разъяснениями каждого этапа вакцинации.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Поощрение за вакцинацию

Омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства и основательница сети семейных кафе и кондитерских "Андерсон" Анастасия Татулова сказала ТАСС, что ее компания уже стимулирует сотрудников к вакцинации. В частности, привитые работники получают премии в размере 5 тыс. рублей. "Нам очень важно, чтобы люди прививались. И нужно развернуть информационную кампанию, которая популяризирует вакцинацию среди населения", - добавила она.

Генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия", член Совета предпринимателей Москвы Владимир Жиганов поддержал эту позицию и добавил, что обязательная вакцинация "положительно отразится на сфере услуг". "Это как минимум, позволит бизнесу работать, а не стоять закрытым и нести убытки. И если власти Москвы полностью готовы к массовой вакцинации, то нам не в тягость заполнить отчетность, главное, чтобы не было системных сбоев", - заявил он.

По словам Жиганова, в его компании для сотрудников, которые вакцинируются, еще со вчерашнего дня ввели два дополнительных оплачиваемых выходных дня. Также с 9 июня в сети действуют скидки в размере 15% для клиентов, которые готовы предъявить сертификат о вакцинации.

Сооснователь ресторанного холдинга "Тигрус" Хенрик Винтер также отметил, что полностью поддерживает решение властей столицы. "Данное решение не стало для меня неожиданностью. В компании мы уже ранее обсуждали вопрос мотивации команды на вакцинацию. Были даже мысли сделать вакцинацию для сотрудников компании принудительной", - поделился он.

Сейчас в ресторанах холдинга рассматривают возможность предоставления сотруднику двух дней оплаченного отпуска сразу после прохождения вакцинации, чтобы он мог восстановить силы при возникновении слабости в первые дни, уточнил Винтер. "Также у нас очень сильно в целом развита общая мотивационная программа - поездки в экспедиции, совместные неформальные мероприятия, выезды, завтраки, внутренние конкурсы. И в ближайшее время мы обязательно интегрируем в эту программу и вопрос прохождения вакцинации", - добавил он.

Работа удаленно

Экономист, член генсовета Партии роста Антон Любич отметил, что в бизнесе "граждане, не желающие вакцинироваться, могут работать удаленно". "Но те, кто взаимодействует с людьми в сфере услуг, должны проявить сознательность и последовать рекомендациям врачей. Нужно понять, что вакцинация - единственная действенная мера против коронавируса. Она спасет не только жизни, но и рабочие места, что для людей тоже немаловажно", - убежден он.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева сказала ТАСС, что "бизнес может потерять часть сотрудников, которые категорически будут отказываться от вакцинации". "Что касается популяризации вакцинации, то ассоциация активно работает в этом направлении, организуя мобильные пункты прививки на площадках фитнес-центров - членов ассоциации. Кроме того, отдельные представители индустрии предлагают клубные карты с 50% скидкой привившимся и так далее", - пояснила она.

Общественный омбудсмен по вопросам надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин указал, что на данный момент работодатели не имеют права принудительно заставлять сотрудников делать прививки, но "проводить информационно-разъяснительную работу среди своих работников о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией и проведении профилактических прививок необходимо и очень важно в текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуации".