Власти Москвы надеются, что обязательная вакцинация работников даст результаты через месяц

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Решение об обязательной вакцинации от коронавируса определенных групп работников в столице было принято Роспотребнадзором совместно с властями Москвы. Об этом сообщила журналистам в среду заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Решение Роспотребнадзора оказалось своевременным. Это было наше совместное решение, которое мы обсуждали с коллегами вчера вечером. Очень надеемся, что эффект от этих мер мы увидим уже в ближайший месяц. Правительству Москву предписано определить порядок его исполнения, и указом мэра Москвы он утвержден", - сказала Ракова.

Заммэра уточнила, что 16 июня постановлением главного государственного санитарного врача Москвы определены группы работников, подлежащие обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции. К этим категориям отнесены предприятия торговли, общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, банковые и почтовые отделения, МФЦ, общественный транспорт и такси, предприятия ЖКХ, сфера культуры, развлечений и рекламы, спорта. Также норма касается госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

"Решение о введении такой меры по обязательной прививке для работников, конечно, было непростым. Понимаю, что оно вызывает у части людей раздражение и непонимание. Однако без завершения массовой иммунизации в короткие сроки у нас не получится остановить или как минимум замедлить резкий скачок заболеваемости", - сказала она.