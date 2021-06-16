Автомобиль Bentley столкнулся с трамваем на Лесной улице в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Движение трамваев на Лесной улице приостановлено из-за ДТП с участием автомобиля Bentley. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Сегодня около 22:00 на Лесной улице, 4, произошло ДТП автомобиля и трамвая № 7. По предварительной информации, водитель автомобиля при повороте сделал небезопасный маневр и столкнулся с трамваем. Никто не пострадал. Детали уточняют сотрудники ГИБДД", - уточняется в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Со своей стороны, источник сообщил ТАСС, что участником ДТП стал автомобиль марки Bentley.

Маршруты трамваев № 7 и № 9 временно изменены - вместо Тверской Заставы трамваи ходят до метро "Новослободская". По маршрутам трамвая работают автобусы.

"У водителя Bentley Bentayga с начала 2021 года 26 нарушений. Среди них: 16 - превышение скорости, три - нарушение правил оплаты парковки, три - нарушение правил стоянки, два - движение по обочине, один - пересечение сплошной, один - езда по выделенке. Виновник сегодняшней аварии - автомобиль Bentley <...> Общественный транспорт был поврежден во время ДТП, поэтому мы выставим водителю штраф на сумму полного ремонта трамвая - около 500 тыс. рублей", - заключили в департаменте транспорта.