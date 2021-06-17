Синоптики предупредили, что экологическая ситуация в Москве обострится из-за жары

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Аномально жаркая погода, которая установится в Москве на выходных, принесет ухудшение экологической и пожароопасной ситуаций. Начнет расти уровень пожароопасности, а вредные выхлопы автомобилей не будут "выветриваться" из атмосферы из-за штилевой и знойной погоды, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Начнет расти коэффициент пожароопасности. Будет воспламеняться все что ни попадя. У нас тополиный пух летает. Это тоже не очень хороший признак с точки зрения пожароопасности. Да и люди сейчас потянутся на природу, на водоемы. Костры, окурки. Это все может стать обратной стороной медали прекрасной погоды", - сообщил он.

Кроме того, по словам Тишковца, в период аномальной жары под действием антициклона в столице ухудшится экологическая ситуация. Вредные выхлопы автомобилей не смогут "выветриваться" из атмосферы. "Надо понимать, что антициклон - это штиль, отсутствие турбулентного обмена между воздушными слоями. Экологическая ситуация в таких атмосферных условиях будет ухудшаться. Будет происходить накопление вредных примесей, которые не будут выветриваться", - пояснил он.

Ранее Тишковец сообщал, что аномальная жара придет в столицу на выходных. Температура будет выше нормы на 10 градусов.