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Малооблачная погода и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Малооблачная погода и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 24-26 градусов тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 21 - плюс 26 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.

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