Концерт "Война бессмысленна" пройдет в "Зарядье" в День памяти и скорби

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский государственный академический камерный хор, известный также как "Минин-хор", выступит в московском зале "Зарядье" 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе коллектива.

"В День памяти и скорби Московский государственный академический камерный хор представляет программу "Война бессмысленна". Первоначально исполнение планировалось 22 июня 2020 года. Однако вмешалась пандемия, и концерт пройдет в день 80-летия с момента начала Великой Отечественной войны, 22 июня 2021 года", - рассказали организаторы.

В заглавие концерта вынесли сочинение грузинского композитора Гии Канчели Amao Omi ("Война бессмысленна"). "Произведение для смешанного хора и четырех саксофонов написано в 2005 году по заказу Московского государственного академического камерного хора и его многолетнего художественного руководителя (ныне - президента) Владимира Минина, - напомнили в коллективе. - Сочинение полно внутренней скорби и протеста против войны, его текст - отдельные слова, не всегда образующие сюжет в привычном понимании".

В программу также войдут "Три русские песни" Сергея Рахманинова в версии для фортепианного дуэта, хора и солистов, Две пьесы для струнного октета Дмитрия Шостаковича. "Минин-хор" впервые исполнит ораторию "Плач Адама" Арво Пярта и новое переложение Адажио Сэмюэла Барбера. В концерте примут участие коллектив OpensoundOrchestra, пианисты Филипп Копачевский и Елена Ильина, квартет саксофонов: Леонид Друтин, Сергей Прашкович, Илья Харлов, Давид Григорян. Дирижер вечера - Тимофей Гольберг.

22 июня ежегодно в Российской Федерации отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. Германская авиация бомбила Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города. Война продолжалась 1 тыс. 418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн - на вооруженные силы. В концлагерях были убиты и замучены 4 млн советских граждан, в плену Германии и ее союзников погибли около 2,5 млн из 4,5 млн советских военнослужащих.