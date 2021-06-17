Сотрудники МЧС продезинфицировали здание Рижского вокзала Москвы и прилегающую территорию

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России провели дезинфекцию почти 6 тыс. кв. м Рижского вокзала Москвы и прилегающей территории в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"17 июня в Москве сотрудники Центра "Лидер" МЧС России провели специальную обработку здания и прилегающей территории Рижского вокзала. Обработаны внутренние помещения вокзала: как места общего пользования, так и помещения для сотрудников - всего 3,8 тыс. квадратных метров. Кроме того, обработаны 2 тыс. кв. м прилегающей территории вокзала - входная группа и перрон", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, для проведения работ было потрачено более 200 литров раствора гелиохлора. Эта жидкость безопасна для человека и животных.

МЧС в период пандемии коронавируса проводит постоянные работы по дезинфекции лечебных, образовательных учреждений и других важных объектов по всей стране. Так, на прошлой неделе специалисты Центра "Лидер" провели специальную обработку зданий и территории Белорусского вокзала столицы.