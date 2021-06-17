Мультимедийное пространство в Московском зоопарке откроется в ограниченном режиме

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новое мультимедийное пространство с шоу "Четыре измерения дикой природы" в Московском зоопарке можно будет посетить с 18 июня с соблюдением ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе зоопарка.

"Мультимедийное шоу "Четыре измерения дикой природы" в павильоне зоодепо Московского зоопарка можно будет посетить с 18 июня с соблюдением строгих антиковидных мер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в павильоне площадью почти 1 тыс. кв. м могут находиться не более 15 человек за сеанс. На выставке будет представлено более 300 видов животных, рыб и птиц. Для экспозиции будут использовать полотна высокого разрешения с использованием новейших технологий дополненной реальности.

"В первом зале посетители станут участниками подводной одиссеи, визуально не уступающей лучшим мировым океанариумам. Второй зал - царство диких животных, населяющих самые красивые места земли от джунглей Амазонки до Арктических снежных просторов. Третий зал поможет воспарить над землей, чтобы увидеть ее неповторимую красоту с высоты птичьего полета", - добавляется в материале.

Шоу "Четыре измерения дикой природы" можно будет посетить с 12:00 до 21:30. Церемония открытия пройдет после снятия профилактических ограничений.

Ранее столичный зоопарк анонсировал, что 3 июня в Московском зоопарке откроется новое мультимедийное пространство с шоу "Четыре измерения дикой природы", но открытие выставки дважды переносилось.