Вузы Москвы примут меры для увеличения числа привитых от коронавируса студентов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московские вузы намерены принимать меры для увеличения количества привитых от коронавируса нового типа студентов, сообщили ТАСС представители некоторых столичных университетов.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в городе начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов или имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия. Вместе с тем президент МФТИ Николай Кудрявцев заявил, что рекомендации находятся в стадии разработки. В Минобрнауки РФ ТАСС сообщили, что руководители высших учебных заведений вправе принимать такие решения.

Как заявили ТАСС в пресс-службе Финансового университета при правительстве РФ со ссылкой на ректора высшего учебного заведения Михаила Эскиндарова, вуз рассмотрит решение совета. "Да, такое решение Совета ректоров есть, и мы будем его рассматривать. Мне кажется, что инициаторы подобного решения не учли ментальность российских студентов. Обязательное исполнение предложенных мер может привести к обратному эффекту. Мы будем предпринимать все усилия для резкого увеличения числа прошедших вакцинацию: административные, правовые, моральные. Например, проживание или заселение в общежитие, только при условии вакцинации", - заявил Эскиндаров.

В пресс службе РАНХиГС ТАСС сообщили, что представители вуза принимали участие в обсуждении рекомендаций, они "сформулированы как с учетом текущих эпидемических рисков, так и возможного развития ситуации к началу нового учебного года в интересах и сотрудников и студентов". "Окончательные решения о формате обучения в новом учебном году, об ограничениях личных контактов вузам предстоит принимать с учетом того, как именно будет выглядеть ситуация с заболеваемостью в конце лета", - говорится в сообщении.

Гибридный формат

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" со ссылкой на ректора вуза Алевтину Черникову, университет готов к тому, чтобы начать обучение с 1 сентября в смешанном формате.

"В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации НИТУ "МИСиС" готов начать учебный год в гибридном формате. Возможности университета, созданная инфраструктура позволяют организовать обучение полностью с использованием цифровых технологий. Сегодня НИТУ "МИСиС" создает все условия для вакцинации студентов и сотрудников: в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова работает прививочный пункт, сделать прививку можно и на территории вуза", - сообщила Черникова.

ГИТИС не планирует вводить гибридный формат обучения для студентов, сообщил ТАСС ректор вуза Григорий Заславский. "Наше обучение в онлайн-формате невозможно, соответственно, к очному обучению будем допускать только тех, кто имеет антитела или вакцинировался. Это будет выбор каждого человека: хочешь учиться в ГИТИСе, значит, нужно переболеть или вакцинироваться", - заявил он.

Ректор театрального института добавил, что ГИТИС начал работу по подготовке к вакцинации на территории вуза. "Надеюсь, при поддержке московского правительства в ближайшие дни получится провести вакцинацию первым компонентом. У нас записались уже 30 человек, но ожидаем, что желающих будет больше", - сказал Заславский.

Ранее в пресс-службе Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана со ссылкой на ректора высшего учебного заведения Анатолия Александрова ТАСС сообщили, что вуз готов ввести гибридный формат обучения с 1 сентября из-за коронавируса, все будет зависеть от эпидобстановки в городе. В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, по словам ректора МГУ Виктора Садовничего, формат нового учебного года будет зависеть от степени коллективной иммунизации.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью ТАСС заявил, что вуз рассматривает возможность допускать к очной форме обучения и работы только вакцинированных или имеющих антитела после перенесенного коронавируса студентов и сотрудников. Остальные будут учиться и работать в удаленном режиме.