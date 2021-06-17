Клуб Adrenaline Stadium опечатали в Москве за нарушения мер профилактики COVID-19

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Клуб Аdrenaline Stadium в Москве опечатали из-за нарушений профилактики коронавируса. Заведению грозит закрытие на 90 суток или штраф до 500 тыс. рублей, сообщила журналистам в четверг главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора САО Москвы Мария Иванова.

"В территориальный отдел Роспотребнадзора поступила информация из Главного контрольного управления Москвы о проведении концерта в клубе Adrenaline Stadium (ООО "Национальная концертная компания") по адресу: Ленинградский проспект, дом 80, корпус 17. В ходе проверки были выявлены нарушения социальной дистанции и нарушения масочно-перчаточного режима. В связи с этим сотрудниками Роспотребнадзора совместно с сотрудниками УВД Москвы было возбуждено административное дело по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, клуб опечатан", - сказала Иванова.

Она отметила, что клубу грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.