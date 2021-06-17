Собянин попросил рестораторов донести до своих сотрудников значимость вакцинации от ковида

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к предпринимателям в сфере общественного питания с просьбой рассказать сотрудникам городских ресторанов и кафе о важности вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа.

"Многие вещи мы начинаем обдумывать, программировать и запускать почти с нуля с учетом новых проблем и с учетом нового течения эпидемии, - так было принято санитарным врачом города Москвы решение об обязательной вакцинации, в первую очередь в сфере услуг, в торговле, в общественном питании. Я вам скажу, что это очень непростое решение, тем не менее мы понимаем, что без быстрой массовой вакцинации нам сбить эту волну просто не удастся", - заявил столичный градоначальник.

Он добавил, что "главное теперь - провести эту вакцинацию, рассказать своим работникам, потому что они зависят не только с точки зрения получения доходов, зарплаты, места работы, но весь бизнес от этого зависит, - в первую очередь ваш бизнес". "Надеюсь на вашу поддержку в этом процессе, очень непростом", - сказал Собянин на встрече с рестораторами.

Собянин отметил, что вакцинация от коронавирусной инфекции крайне важна, но этот процесс все равно длительный, он может занять полтора-два месяца. "Ситуация разворачивается просто у нас на глазах: по предварительным данным, завтра уже будет более 9 тыс. заболевших в Москве. Такого показателя у нас не было, и это очень плохо, что большой процент вновь выявленных - это люди, которые госпитализируются буквально в течение нескольких дней", - сказал мэр.

Он уточнил, что болезнь протекает очень быстро. "Если раньше мы наблюдали от 10 до 14 дней эти процессы, то сегодня в течение пяти дней у человека проявляются более тяжелые симптомы", - сказал мэр.