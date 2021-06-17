Движение трамваев на востоке Москвы восстановили

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Движение трамваев по маршрутам № 36 и 37 от 3-й Владимирской улицы до Новогиреева в Москве восстановлено после технического сбоя. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Восстановлено движение трамваев на участке от 3-й Владимирской улицы в Новогиреево", - говорится в сообщении.

Также восстановлено движение автобусов на улице Софьи Ковалевской.

Ранее на участке от 3-й Владимирской улицы до Новогиреева по техническим причинам задерживались трамваи № 36 и 37, а на улице Софьи Ковалевской не было движения транспорта, в том числе автобусы № 92, 284 и м10 следовали измененной трассой.