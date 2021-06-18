Синоптики заявили, что угрозы интенсивных торфяных пожаров в Москве из-за жары пока нет

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пока что риска повторения ситуации 2010 года с мощными торфяными пожарами в Московском регионе из-за жары, которая придет с 19 июня, нет. Однако, если высокая температура продержится до конца месяца, эта угроза вырастет, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпало много осадков в мае, очень много. Кроме того, осадки были в первой половине июня. Они, правда, были не очень равномерными, но пока опасности интенсивных торфяных пожаров нет", - рассказал он.

По словам метеоролога, если жара продержится и в шестой пятидневке июня, угроза торфяных пожаров в Москве значительно вырастет. "Если не произойдет понижение температуры в шестой пятидневке, тогда будем обсуждать эту проблему. Пока еще рано. Конечно, опасность такая существует, она у нас в поле зрения. Но пока неочевидно, что жара продолжится так долго", - пояснил он.

Ранее Вильфанд сообщил, что сильная жара продержится в Москве с 19 по 23-24 июня. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, температура к среде повысится до 34 градусов тепла.

Торфяные пожары в Москве в 2010 году

В июле и августе 2010 года на всей территории европейской части России из-за малоподвижного антициклона установилась аномальная жара. Температура воздуха приближалась к 40-градусной отметке, а в отдельных областях превышала этот показатель.

Из-за экстремальной температуры ухудшилась экологическая обстановка, активизировались торфяные и лесные пожары. За этот период было зафиксировано 34,8 тыс. их очагов общей площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. торфяных пожаров.