Вагоны с углем сошли с рельсов на станции МЖД Бекасово-Сортировочное в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вагоны с углем сошли с рельсов, один из них опрокинулся, на станции МЖД Бекасово-Сортировочное в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Бекасово-Сортировочном сошли с рельсов три вагона с углем, один из них перевернулся. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Устанавливаются причины случившегося, а также уточняется, повлиял ли инцидент на график движения поездов.

Станция Бекасово-Сортировочное считается одной из крупнейших в Европе. Она также является одной из важнейших сортировочных станций в России.