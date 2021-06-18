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Вагоны с углем сошли с рельсов на станции МЖД Бекасово-Сортировочное в Москве

Один их них перевернулся

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вагоны с углем сошли с рельсов, один из них опрокинулся, на станции МЖД Бекасово-Сортировочное в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На Бекасово-Сортировочном сошли с рельсов три вагона с углем, один из них перевернулся. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Устанавливаются причины случившегося, а также уточняется, повлиял ли инцидент на график движения поездов.

Станция Бекасово-Сортировочное считается одной из крупнейших в Европе. Она также является одной из важнейших сортировочных станций в России.

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