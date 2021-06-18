Москвичам напомнили о риске заразиться коронавирусом на пляжах и призвали вакцинироваться

"Риск (заразиться коронавирусом - прим. ТАСС), безусловно, есть и, понятно, что при большом скоплении людей довольно сложно соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры. Самый надежный и гарантированный способ защиты от заражения коронавирусом - это вакцинация. Прививка не только снимет страхи и опасения, но и обеспечит более полноценный отдых летом без ограничений. В настоящее время прививку можно сделать бесплатно и без предварительной записи в любом из множества прививочных пунктов в городских поликлиниках и при помощи выездных бригад", - сказал Тяжельников.

Он также напомнил о правилах безопасного пляжного отдыха. Вода в водоеме прогревается не так быстро, как воздух, и получается большой и резкий перепад температуры, а это большая нагрузка и сильный стресс для организма. Может произойти спазм сосудов или скачок артериального давления, от чего можно потерять сознание, что особенно опасно в воде.

Также при резком охлаждении в воде наступает рефлекторное сокращение мышц, что может повлечь за собой судороги и остановку дыхания. Если человек не закален, у него ослаблен иммунитет, то есть риск простыть и ухудшить состояние здоровья. Нужно дать время организму на адаптацию, не стоит прыгать в воду с разбегу. Стоит погружаться в воду постепенно, привыкая к температуре, а также желательно перед этим обтереться мокрым полотенцем или зачерпнуть воду из водоема и полить на себя.

"Людям с хроническими заболеваниями, ослабленным после перенесенных острых заболеваний лучше вообще воздержаться от купания в открытых водоемах в начале сезона, чтобы избежать рисков ухудшения здоровья", - добавил Тяжельников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве могут ввести более жесткие ограничения из-за ситуации с распространением коронавируса. Он также подчеркнул, что заразившиеся коронавирусом в столице носят не "уханьский штамм, а новую мутацию коронавируса". Это значительно осложняет ситуацию и борьбу с эпидемией.