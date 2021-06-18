Более 17 тыс. человек посетили выставку "Мечта москвича" на ВДНХ за месяц

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Свыше 17 тыс. человек посетили выставку "Мечта москвича" в музее транспорта Москвы на ВДНХ за первый месяц работы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе музея.

Экспозиция открылась для горожан и гостей столицы 18 мая, на которой представлены 30 экспонатов транспортной коллекции автомобильного бренда "Москвич" и более 300 редких артефактов. Среди них "Москвич-422" 1954 года - уникальный образец с сохранившимся деревянным кузовом, миллионный "Москвич-408" 1967 года, двигатель ГД-1 - первый советский двигатель, который был создан для участия страны в "Формуле-1", и личные вещи главного конструктора завода А.Ф. Андронова, переданные его сыном.

"Мы рады, что вновь смогли привлечь внимание москвичей и гостей столицы к истории одного из важнейших автомобильных предприятий города и страны. Мы соблюдаем все необходимые меры, связанные с существующей эпидемиологической ситуацией, и стараемся создать комфортные условия для осмотра экспозиции как для одного человека, так и экскурсионных групп", - цитирует пресс-служба директора музея транспорта Москвы Оксану Бондаренко.

О музее

В пресс-службе добавили, что на данный момент музей транспорта Москвы представлен на трех площадках - временное выставочное пространство на Северном речном вокзале, единственный музейный троллейбусный "Маршрут Т" и павильон "Транспорт СССР" на ВДНХ.

"В 2023 году постоянная экспозиция откроется в гараже Мельникова на Новорязанской улице, дом 27", - рассказал собеседник агентства.

В состав постоянной экспозиции музея войдут экспонаты, которые расскажут о городском общественном транспорте как социальном и историческом феномене. Для этого будут отобраны транспортные объекты, обладающие исторической раритетностью по году выпуска ("старше" 30 лет). В постоянную экспозицию будут также вкраплены многочисленные артефакты, которые сейчас активно собираются и аккумулируются в музее.