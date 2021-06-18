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ГИБДД Москвы сообщила о перекрытии нескольких улиц в центре Москвы

Участок Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, от Настасьинского переулка до Лесной улицы перекроют из-за ремонтных работ с 18 июня по 21 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ряд улиц в центре Москвы перекроют с вечера 18 июня из-за ремонтных работ по замене асфальта. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД по Москве.

"С 23:00 мск 18 июня до 05:00 мск 21 июня на участке Тверской и 1-й Тверской-Ямской улиц, от Настасьинского переулка до Лесной улицы, будут менять асфальт. На время ремонтных работ движение будет полностью перекрыто", - заявили в ГИБДД.

Отмечается, что сотрудниками ГИБДД города Москвы будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности в местах проведения дорожных работ.

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