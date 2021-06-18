Сбор подписей онлайн на довыборах в Мосгордуму начнется на следующей неделе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Избирательная кампания по довыборам в Мосгордуму начнется в столице на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Решение о назначении довыборов [в Мосгордуму] принято, на 19 сентября 2021 года назначили по 19-у и 37-у округам. Также принято решение о возможности собирать подписи избирателей через ЕПГУ (Единый портал госуслуг, то есть онлайн - прим. ТАСС). Кампания начинается со дня опубликования решения, на это есть 5 дней", - сказал Реут.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.

19 мая депутаты Мосгордумы на пленарном заседании приняли закон, предусматривающий возможность проведения дистанционного электронного голосования и онлайн-сбора подписей избирателей на выборах в Москве в 2021 году. Согласно документу, количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), составляет 50% от установленного городской комиссией количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата.

Ранее глава Мосгордумы Алексей Шапошников пояснял, что с точки зрения предоставляемых гражданином личных данных, сбор подписей в электронном виде идентичен сбору подписей на бумаге. Решение, каким именно способом собирать половину от необходимого количества подписей: традиционным или электронным - остается за кандидатом. Нововведение будет действовать на предстоящих дополнительных выборах депутатов Мосгордумы по двум избирательным округам - № 37 и 19, которые состоятся одновременно с выборами депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года.