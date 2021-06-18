Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в 25 магазинах "Пятерочка" в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции выявлены в 25 магазинах "Пятерочка" в Москве. Об этом сообщается в пятницу на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Специалисты Роспотребнадзора с 16 по 17 июня в административных округах Москвы с целью оценки по выполнению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавируса, провели мониторинг 70 магазинов "Пятерочка".

"Из них с нарушениями требований санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало 25 магазинов "Пятерочка", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте, в основном в магазинах отсутствовала социальная разметка, не был обеспечен контроль за наличием у граждан средств индивидуальной защиты, при их отсутствии маски и перчатки не предлагались, а также не проводилась термометрия посетителей. Кроме того, сотрудники работали со спущенной маской и без перчаток. Среди нарушений также отмечается отсутствие санитайзеров, дезинфицирующих салфеток для покупателей в зоне контрольных весов, а также не предоставлена информация о проведении тестирования персонала на COVID-19 и о количестве сотрудников, переболевших либо вакцинированных от инфекции. Более того, в двух магазинах осуществлялась реализация хлебобулочных изделий без упаковки.

"По фактам выявленных нарушений составлено 25 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 в отношении юридических лиц. В связи с многочисленными грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических требований юридическое лицо вызвано на составление протокола о временном запрете деятельности, и один из магазинов "Пятерочка" будет опечатан", - добавляется в материале.

Также уточняется, что за данные нарушения, согласно ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, магазинам грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.