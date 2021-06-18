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В МЧС предупредили москвичей о жаре 19 июня

Температура достигнет 30 градусов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило предупреждение о температуре воздуха до 30-31 градуса в течение дня 19 июня. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе московского главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 с сохранением до 20:00 19 июня местами в Москве ожидается сильная жара 30-31 градусов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС при жаре рекомендуют избегать перегрева на солнце. Также москвичам и жителям столицы советуют использовать одежду светлых тонов и головной убор. В жару следует пить больше воды, советуют специалисты.

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