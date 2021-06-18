{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье раздают питьевую воду из-за жары

Раздача воды проходит на головных вокзалах столицы, а также на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня и других

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Питьевую воду бесплатно раздают пассажирам пригородных электричек, отправляющихся с московских вокзалов, а также ряда крупных станций Московской железной дороги. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"ЦППК организует раздачу питьевой воды из-за жары. <…> 18 июня сотрудники компании бесплатно предлагают пассажирам питьевую воду из-за жаркой погоды. Раздача воды проходит на головных вокзалах столицы, где курсируют поезда компании, а также на станциях Мытищи, Домодедово, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Тушино, Одинцово, Пушкино, Раменское, Нижегородская", - сообщили в пресс-службе.

Теги
Россия
Ребенок получил ожоги, упав с самоката на свежеуложенный асфальт в Москве
По словам матери мальчика, место работ не было огорожено
Читать полностью