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Московский зоопарк продлил закрытый режим до 29 июня

Билеты, приобретенные до указанной даты, будут действовать после снятия ограничений

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Столичный зоопарк будет закрыт для посетителей до 29 июня включительно. Об этом сообщается в пятницу в Instagram зоопарка.

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"Во исполнение указа мэра от 18 июня 2021 года № 33-УМ "О внесении изменений в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ" закрытие Московского зоопарка продлевается до 29 июня включительно", - говорится в сообщении.

Билеты, приобретенные на эти даты, будут действовать после снятия ограничений. По вопросам возврата билетов можно обратиться по телефону: +7 (495) 122 01 11.

Кроме этого, зоопарк продолжит онлайн-трансляции, в том числе из павильонов "Фауна Китая" и "Дом обезьян". Также в дистанционном формате будет работать открытый лекторий зоопарка.

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