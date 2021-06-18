Ночной автобус до Восточного вокзала запустят в Москве с 25 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ночной автобус н15, который будет курсировать от станции метро "Китай-город" до железнодорожного вокзала Восточный, запустят в Москве с 25 июня. Об этом сообщается в "Твиттере" Мосгортранса.

"С 25 июня запускаем новый ночной автобус н15 - от Китай-города до Восточного через площадь трех вокзалов и Сокольники", - говорится в сообщении.

Новый железнодорожный вокзал "Восточный" для поездов дальнего следования был открыт в Москве 29 мая. Как ранее сообщала мэрия Москвы, после открытия вокзала пассажиропоток ТПУ "Черкизово" вырастет до 75 тыс. пассажиров в сутки, включая 24,5 тыс. пассажиров поездов дальнего следования. Благодаря жилищному строительству, развернутому в Гольяново, к 2025 году население в зоне пешей доступности ТПУ увеличится до 106,5 тыс. человек. В результате "Черкизово" может войти в десятку крупнейших транспортных узлов города с ежедневным пассажиропотоком 135 тыс. человек. В свою очередь нагрузка на Курский вокзал снизится на 35%, а станции метро "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тыс. пассажиров в сутки.