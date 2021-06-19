Полиция Москвы начала рейды по проверке масок у таксистов и пассажиров

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Столичная полиция начала рейды по проверке масок у водителей такси и их пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Полиция Москвы начала тщательную проверку по наличию масок у водителей такси и их пассажиров. В случае отсутствия масок нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами сообщил, что столица находится близко к принятию жестких ограничений для борьбы с коронавирусом. Позже стало известно, что ограничения продлены до 29 июня. Они касаются работы фуд-кортов, заведений общепита, детских игровых комнат, зоопарков и ночных клубов, баров и дискотек.