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Пандемия COVID-19

Полиция Москвы начала рейды по проверке масок у таксистов и пассажиров

Нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Столичная полиция начала рейды по проверке масок у водителей такси и их пассажиров. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

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"Полиция Москвы начала тщательную проверку по наличию масок у водителей такси и их пассажиров. В случае отсутствия масок нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с рестораторами сообщил, что столица находится близко к принятию жестких ограничений для борьбы с коронавирусом. Позже стало известно, что ограничения продлены до 29 июня. Они касаются работы фуд-кортов, заведений общепита, детских игровых комнат, зоопарков и ночных клубов, баров и дискотек.

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