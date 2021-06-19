Клуб Gazgolder в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушения антикоронавирусных мер

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нарушение мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, выявили в клубе Gazgolder в Москве, его могут закрыть на 90 суток. Об этом журналистам сообщил главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.

"Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по контролю за соблюдением предприятиями общественного питания и их посетителями санитарно-эпидемиологических требований. В ходе проведения указанных контрольных мероприятий 18 июня 2021 года в клубе Gazgolder, расположенном по адресу Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 26, объединением выявлены грубые нарушения посетителями заведения требований по соблюдению социального дистанцирования, а также нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания" - сказал Михайлов.

Он отметил, что за данные нарушения, согласно статье 20.6.1 КоАП, заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.