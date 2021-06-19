Историю сожженной главы "Евгения Онегина" Пушкина представили в Москве

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Продюсер Павел Каплевич, композитор Игорь Райхельсон и писатель Михаил Зыгарь в субботу показали в Большом зале Московской консерватории историю сожженной главы романа в стихах А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Спектакль в концертном исполнении знакомит с судьбой текста, а также является первым переложением его на музыку.

За основу спектакля, жанр которого определили как хоровая симфония - действо, взята X глава "Евгения Онегина" о декабристах, которая была сожжена Пушкиным в 1830 году. На память автор оставил начальные четверостишия четырнадцати строф и почти полный текст еще трех, зашифровав их. Ключ к шифру был найден в начале XX века, а несколько десятилетий спустя ленинградский библиограф Даниил Альшиц сообщил о находке полного текста главы. Более полувека ученые, культурологи и литературоведы спорят о том, подлинен ли обнаруженный текст или это мистификация и один из возможных вариантов реконструкции.

"Ничего додуманного нами нет, - подчеркнул в беседе с ТАСС Зыгарь, подготовивший вступительную пьесу "Пушкин и Сальери". - Это жанр, который я называю "документальной драмой", а она состоит исключительно из того, что точно было: из цитат переписки Пушкина, его дневников, писем, которые писал он или ему. Это история того, как и почему Пушкин сжег главу, и история появления или же обнаружения текста, который мы представляем в музыкальной части".

Во вступлении Зыгаря зрители "встретились" с Пушкиным и Альшицем, которого некоторые считают возможным автором фальсификации текста. "Коллективного Сальери", то есть тех, кто мешал знакомству публики с романом, сыграл Александр Филиппенко.

Во второй части прозвучала музыка Райхельсона ко вновь обретенной X главе. "Это обязано было быть положено на музыку. Если бы текст не был сожжен, вероятнее всего Петр Ильич Чайковский написал музыку и к нему", - отметил в разговоре с ТАСС композитор, который не сразу согласился на то, чтобы сочинять "Онегина" после Чайковского.

"Тот замысел, который я вкладывал, точно передан в том формате и качестве, на которые я надеялся. Как композитор я счастлив", - признался он. Сочинение представили дирижер Филипп Чижевский, музыканты Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова и Государственной академической хоровой капеллы России им. Юрлова, сопрано Светлана Касьян, меццо-сопрано Екатерина Лукаш, бас Михаил Петренко, баритон Алексей Исаев и тенор Иван Гынгазов.

Пушкин или нет

Что же касается подлинности положенного в основу музыкальной части текста, то авторы предпочли не обращать внимание на культурологические споры.

"Я согласен с Павлом Каплевич, которого не волновало, кто и как это написал - Пушкин или его друзья, - заметил Райхельсон. - Мы знаем, что часть - точно Пушкин, а дальше - мистика. Музыка же тоже мистика".

Каплевич сообщил, что у москвичей вскоре будет новая возможность прикоснуться к загадке X главы "Евгения Онегина": 17 июля спектакль покажут в Зеленом театре ВДНХ.