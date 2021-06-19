За три дня больница им. Филатова заполнилась пациентами с COVID-19 почти на 50%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 900 пациентов с COVID-19 госпитализировано во вновь открытый коронавирусный стационар в Москве за первые три дня работы. Об этом сообщил в субботу главврач ГКБ №15 им. Филатова Валерий Вечорко.

Ранее сообщалось, что в трех корпусах (включая роддом) данной больницы и родерах, организованных на ее территории, оборудовано 1 877 коек для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, включая 162 койки реанимации.

"Ситуация напряженная, сложная. <…> За эти три дня, которые мы начали работать, уже у нас порядка 900 пациентов. Процентов 20-25 из них находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии", - сказал Вечорко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", уточнив, что среди пациентов клиники нет повторных случаев заболевания коронавирусом.

Мэр столицы Сергей Собянин открыл коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 имени Филатова, которая была вновь полностью перепрофилирована для приема пациентов с коронавирусной инфекцией 15 июня, первые пациенты поступили в госпиталь на следующий день. Клиника функционировала в качестве коронавирусного стационара дольше многих других городских больниц - с 27 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года. Затем прием пациентов с коронавирусом продолжался только в роддоме, а остальные отделения больницы вернулись к оказанию профильной экстренной и плановой помощи.

Всего за время работы в качестве коронавирусного стационара ГКБ № 15 им. Филатова приняла свыше 59 тыс. пациентов, в роддоме было принято 1 011 родов, родились на свет 1 024 ребенка. "Роддом не прекращал принимать пациентов беременных с коронавирусом. <…> Сегодня у нас порядка 140 [беременных] пациентов", - уточнил Вечорко.

Также он сообщил, что за четыре месяца работы в обычном режиме приняли более 22 тыс. пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться.

Штамм "дельта"

"Клинический портрет пациента изменился, пациент помолодел. Если год назад, когда мы говорили, что к нам поступали молодые, имели ввиду 35 и плюс. Сейчас эта картина изменилась в строну омоложения, то есть это у нас пациенты 20 и плюс", - сообщил он.

Главврач также отметил, что пациенты поступают с более тяжелой дыхательной недостаточностью. При этом примерно на третий день госпитализации состояние легочных тканей ухудшается. Кроме того, реакция пациентов на проводимую терапию стала слабее. "Несколько случаев [вакцинированных пациентов] было. <…> Легче протекает у них [болезнь]", - сказал Вечорко, отметив, что большинство врачей в ГКБ №15 сделали прививку от коронавируса.

Он подчеркнул, что вакцина может спасти человека от госпитализации и уберечь от реанимации. "Если бы полгода назад случилось чудо и прошла бы массовая вакцинация, вот этого сейчас бы не было. Популяционный иммунитет, о котором говорят, он бы уже был", - заключил главврач.