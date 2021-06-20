Вильфанд заявил, что аномальная жара до 35 градусов продержится в Москве минимум неделю

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Супержаркая погода до 35 градусов задержится в Москве минимум до конца следующей недели. Температура будет не просто аномальной, но и рекордно высокой, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода будет супержаркая, и эта жара будет длительной. До конца недели следующей не видно никаких поводов для ослабления жары. В воскресенье прогнозируется 30-32 градуса, в понедельник - 31-33 градуса, а во вторник - уже 33-35 градусов, и вот до субботы температурный фон будет в диапазоне 29-35 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 7-9 градусов выше нормы, но жара в Москве будет не только аномальной, но и рекордной.

"Температура будет близка к рекордным значениям. Каждый день можно ожидать рекорды. Например, 20 июня рекордное значение 31,1 градусов, 22 июня - 31,8 градусов, а мы прогнозируем, что будет 33-35 градусов. Очень высокая температура, это опасно, волна тепла", - отметил метеоролог.