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Пожар в Северо-Западном тоннеле в Москве потушен

Площадь возгорания составила 5 кв. м., сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пожарные потушили автомобиль, загоревшийся в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 23:50 пожар был ликвидирован, его площадь составила 5 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало. Машина находилась примерно в середине тоннеля", - рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-за возгорания автомобиля движение в тоннеле было полностью заблокировано.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что полиция начала проверку.

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