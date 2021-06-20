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Два автомобиля столкнулись в Проектируемом проезде в Москве

Пострадали два человека

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Проектируемом проезде в Москве, где столкнулись грузовик и легковушка. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, движение автотранспорта перекрыто.

"Грузовик и легковушка столкнулись в Проектируемом проезде № 7 031. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение автотранспорта перекрыто по четырем полосам. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины ДТП.

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