В Москве выпустили новые "Тройки" ко Дню медицинского работника

МОСКВА, 20 июня./ТАСС/. Новые транспортные карты "Тройка" выпустили в Москве в честь Дня медицинского работника. Приобрести их можно в кассах кольцевых станций метро, об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В этом году мы вновь отмечаем его в очень сложных условиях. Именно врачи сейчас остаются на передовой второй год подряд и спасают наши жизни и жизни наших близких. Мы хотим сказать им то, что у каждого в сердце: "Спасибо!" В знак благодарности мы выпускаем особенную "Тройку", посвященную их труду", - говорится в сообщении.

Найти ее можно во всех кассах периметра Кольцевой линии.

"Но, конечно, сейчас главная благодарность медикам - остановка роста числа заражений. Пожалуйста, не рискуйте собой - носите маску и перчатки в общественном транспорте и обязательно сделайте прививку", - говорится в сообщении.