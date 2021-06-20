Киносеть "Москино" возобновит работу летних кинотеатров с 21 июня

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Летние кинотеатры "Москино" возобновят работу с 21 июня. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе киносети.

Ранее сообщалось, что летние кинотеатры "Москино" с 15 июня временно прекратили свою работу из-за эпидемиологической обстановки.

"Согласно указу мэра Москвы "О возобновлении деятельности летних кинотеатров" с 21 июня "Москино" снова готово принимать зрителей на своих летних площадках на территории парков "Сокольники", "Фили" и "Музеон", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что 22 июня в "Москино Музеон" и 23 июня в "Москино Сокольники" состоятся специальные показы "Таксиста" Мартина Скорсезе, отмеченного "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля. Сеанс в Музеоне представит киновед и куратор курса "Практическая кинокритика" в Московской школе кино Всеволод Коршунов, а спикером на летней площадке в Сокольниках станет кинокритик Маргарита Комиссарова.

"Сеансы проводятся на языке оригинала с русскими субтитрами. В "Москино Фили" после недельного перерыва зрители смогут посмотреть комедийный боевик Патрика Хьюзса с Райаном Рейнольдсом а главной роли "Телохранитель жены киллера", - говорится в сообщении.

О киносети

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность". В синематеке Москино хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.