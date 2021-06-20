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Источник: в Москве около 150 церквей получили сообщения с угрозами взрывов

Здания проверили, взрывных устройств не обнаружили

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Порядка 150 церквей и храмов в центре Москвы получили сообщения от неизвестных с угрозами взрывов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в почти 150 церквях в центре Москвы. Все религиозные здания были обследованы, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы взрыва были получены накануне днем. Полицески ищут неизвестных, приславших данные сообщения, проводится проверка.

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