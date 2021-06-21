Сергей Полунин представит балет "Распутин" в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московская премьера спектакля "Распутин" с артистом балета Сергеем Полуниным в главной роли состоится в понедельник на сцене "Крокус Сити Холла". Из-за действующих ограничений по заполняемости залов на фоне пандемии состоится два показа - в 18 и 21 час, сообщили организаторы - агентство SAV Entertainment.

Премьера станет по-настоящему долгожданной для поклонников танцора: изначально она была запланирована на май 2020 года. Из-за запрета на массовые мероприятия она была перенесена на 19 мая 2021 года, а затем отложена еще на месяц.

"В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий на территории Московской области и в целях безопасности публики шоу Сергея Полунина - драматический балет "Распутин" - разделено на два сеанса. Для того, чтобы все поклонники творчества Сергея Полунина смогли посетить мероприятие, следуя требованиям Роспотребнадзора, необходимо разделить аудиторию пополам", - пояснили организаторы.

Сам Полунин попросил поклонников отнестись с пониманием к таким мерам. "Мы очень хотим вас видеть, очень хотим, чтобы вы увидели это шоу", - подчеркнул он в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Балет был создан в 2019 году хореографом Юкой Ойши на музыку Кирилла Рихтера специально для Полунина. Он выступает в партии Григория Распутина, супруга танцовщика, фигуристка Елена Ильиных играет императрицу Александру Федоровну. "Оригинальность постановки заключается в нешаблонном взгляде на личность Григория Распутина, "нарисованного" Юка Ойши не одной лишь только черно-белой краской, а показанного в цвете, как в обычной жизни, - отметили организаторы. - Достойна внимания лаконичная сценография Отто Бубеничека, представившего сцену в виде шахматной доски, где герои балета - фигуры на шахматном поле". Мировая премьера состоялась в 2019 году в лондонском театре "Палладиум".

Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 по 2016 год он был премьером Московского музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского государственного балета в Мюнхене. Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат национальной премии "Золотая маска" (2014).