Небольшая облачность и до 33 градусов тепла ожидается в Москве 21 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до 33 градусов тепла ожидается в понедельник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице синоптики прогнозируют от 31 до 33 градусов тепла, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до 18 градусов.

В Подмосковье днем ожидается от 28 до 33 градусов тепла. Ночью температура воздуха может опуститься до 15 градусов тепла.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, оранжевый уровень опасности из-за очень высокой температуры будет действовать в столичном регионе с 12:00 до 20:00 мск 21 июня, желтый уровень опасности объявлен в Подмосковье с 12:00 до 20:00 мск 21 июня.