Более 70% глав МСП Москвы и Подмосковья интересуются возможностью выездной вакцинации

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Возможность выезда мобильных медицинских бригад для бесплатной вакцинации сотрудников на рабочем месте интересует 71% гендиректоров и их заместителей в субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП) Москвы и Московской области. Об этом говорится в опросе исследовательской компании IFORS Research, сделанном по запросу ТАСС.

Исследование проводилось в июне 2021 года, в нем участвовала 1 тыс. генеральных директоров и их заместителей в субъектах МСП различных отраслей Москвы и Подмосковья.

"Большинству работодателей (71%) интересна такая возможность как мобильная медицинская бригада для бесплатного вакцинирования сотрудников на рабочем месте. Бригада должна приехать два раза (первый укол вакцины, затем второй укол вакцины), медицинские работники должны соблюдать все санитарные нормы", - отмечается в аналитических материалах.

Подавляющее большинство - 95% респондентов - знают о том, что работники сферы услуг, торговли, образования и госкомпаний обязательно должны вакцинироваться. При этом 75% опрошенных считают, что обязательную вакцинацию могут в будущем распространить на весь бизнес Москвы и Московской области. Обеспечить вакцинацию 60% сотрудников готовы 69% респондентов.

В топ-5 самых эффективных способов мотивации работников вакцинироваться, по мнению опрошенных, вошли единовременное финансовое вознаграждение (41%), оплачиваемые выходные (34%), информирование сотрудников о преимуществах вакцины: встречи с врачами, иммунологами, биологами (28%), вакцинация на рабочем месте (27%) и дополнительный день отпуска (24%).

"Если говорить о различных местах вакцинирования, то работодатели Москвы и области наиболее положительно относятся к вакцинации в поликлинике (4 балла из 5), а наименее - к вакцинации в торговых центрах (2,6 балла из 5)", - говорится в материалах аналитики.

Об обязательной вакцинации работников

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы 16 июня. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).