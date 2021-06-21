В Москве акцию "Время ранних" продлили до конца 2021 года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Акцию "Время ранних" продлили до конца 2021 года, теперь пассажиры Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро Москвы смогут ездить с 50% скидкой с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы

"Акцию "Время ранних" продлили до конца года. Система скидок позволила разгрузить востребованные направления в часы пик. Эффект сопоставим с запуском пяти дополнительных поездов - 8 тыс. пассажиров изменили свой маршрут", - говорится в сообщении.

Скидка действует только в рабочие дни.

"Если расплатиться картой "Кошелек", терминал спишет 21 рубль. При поездках с билетом "Единый" компенсация начисляется на "Кошелек" раз в неделю. Скидку не получат владельцы льготных проездных. Дополнительные условия и правила акции "Время ранних" можно узнать на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы", - говорится в сообщении.

Об акции

Скидки в размере до 50% (22 руб.) на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена 2 ноября прошлого года. Сниженный тариф действует для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Скидка предоставляется только в рабочие дни.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.